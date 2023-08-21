ЦСКА уже нелегально подписывал русскую звезду. Клуб наказывали из-за перехода Яшина

Сергей Фёдоров выступил по делу Федотова в стиле чеканных передовиц газеты «Правда» за какой-нибудь 1949-й, но главную мысль тренер ЦСКА выразил чётко — Иван Федотов начнёт сезон в составе команды, несмотря на дисквалификацию.

Материалы по теме Эксклюзив Фёдоров: Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в чемпионате КХЛ с 1 сентября

Люк Тардиф на прямой вопрос, какие последствия грозят ЦСКА в таком случае, в фирменном стиле пробормотал что-то невнятное. А ведь в истории нашего хоккея есть минимум один прецедент, когда игрок с действующим в НХЛ контрактом приезжал играть за ЦСКА — и звали его Алексей Яшин. Эта история была короткой и, как оказалось, неуспешной для армейцев.

Яшин был выбран «Оттавой» под вторым номером на драфте-1992. Через год клуб выбрал под первым номером Александра Дэйгла, который получил монструозный пиар и считался будущей суперзвездой. Ограничения зарплат новичков тогда в НХЛ не было, и агенты Дэйгла на фоне истерии вокруг Эрика Линдроса выбили шикарный на тот момент контракт — $ 2,45 млн в год. Яшин получал в три раза меньше, при этом быстро стал демонстрировать куда бóльшую продуктивность, чем Дэйгл: в первом же сезоне наш игрок обошёл одноклубника на 28 очков (79-51).

Перед началом укороченного из-за локаута сезона-1995 игрок и менеджмент заключили джентльменское соглашение: если Яшин наберет 46 очков, то стороны перезаключат контракт. Яшин снова обогнал Дэйгла (44-37), но до обговоренной метки нападающий не дотянулся — поэтому руководство клуба отказало в контрактных переговорах. Яшин и его агент Марк Гандлер были в шоке от этого, объявили забастовку и потребовали немедленного обмена. Необходимо отметить, что в тот период на стороне русского центра было не только большинство фанатов, но и многие менеджеры клуба: например, директор по работе с игроками Джон Фергюсон подал в отставку из-за несогласия с генменеджером.

Алексей Яшин в «Оттаве» Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Итак, действующий контракт у Яшина был, но исполнять он его отказался и не стал приезжать в тренировочный лагерь «сенаторов». Тогда на игрока обратил внимание ЦСКА, который в начале 90-х был обескровлен массовым отъездом хоккеистов за океан и тяжёлым положением армейского спорта в целом. «Совершенно случайно узнал, что Леша не играет, нет его даже и в тренировочном лагере клуба. Я ему позвонил, пригласил поиграть на родине до разрешения конфликта», — говорил прессе гендиректор клуба Валерий Гущин. При этом уезжал Яшин в «Оттаву» из «Динамо» — по тогдашним правилам бело-голубые имели права на игрока. Гущин, впрочем, напирал на то, что Яшин в ЦСКА будет играть до того момента, пока форвард не уладит отношения с «Оттавой».

Руководство «Динамо» не сильно и протестовало. «Будь его пребывание в России достаточно долгим, можно было бы говорить», — отвечал журналистам тогдашний босс клуба Александр Стеблин. Сам Яшин говорил: «Динамо» я безмерно благодарен. Я очень хотел помочь своей игрой молодым ребятам, их сейчас очень много в ЦСКА». Про «Оттаву» игрок высказывался однозначно: «Они меня обманули, обещали новый контракт на полтора года, но своего слова так и не сдержали… В настоящий момент хочу получить обмен от «Оттавы» и играть в другом клубе».

Представители ИИХФ и НХЛ моментально встали на дыбы — ещё до дебюта Яшина за ЦСКА международная федерация прислала в офис ФХР грозный факс, угрожающий дисквалификацией как игроку, так и клубу. Как оказалось, Яшин был допущен до игр лиги (тогда ещё Межнациональной) личным решением президента МХЛ Роберта Черенкова, который не предупредил об этом коллег из федерации. В Цюрихе экстренно собрались руководители ИИХФ, представители ЦСКА и НХЛ, которые решили, что Яшин за ЦСКА играть не должен.

Как и сейчас, решение международной федерации ЦСКА исполнять не собирался. Черенков экстренно отменил своё же решение — и когда армейцы приехали в Нижнекамск на игру с «Нефтехимиком», судьи потребовали от гостей убрать Яшина из состава. ЦСКА отказался. В результате Яшин играл под чужим номером, а в протоколе игры, несмотря на три очка, главной звезды команды просто не было. Через три дня в домашнем матче с минским «Тивали» Яшин очков не набрал, но снова выступил в роли «несуществующего» хоккеиста.

Алексей Яшин (слева) Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Арбитраж НХЛ предсказуемо принял решение в пользу «Оттавы», Яшин отправился за океан, успев провести за ЦСКА четыре игры, две из которых («Нефтехимик» и «Тивали») последовали уже после принятия решения о невозможности игры форварда в МХЛ. ИИХФ дисквалифицировала ЦСКА в международных соревнованиях до конца сезона (тогда армейцы там толком и не играли), а в соответствии с документами международной федерации совет лиги, в который входили все руководители клубов, выписал ЦСКА два технических поражения со счётом 0:5.

Прямо сейчас КХЛ остаётся связанной с ФХР, которая делегирует лиге права на проведение чемпионата России. Через ФХР лига связана и с ИИХФ — при этом никакого отдельного «зачёта чемпионата России» на матчи регулярки нет. Может ли Федотов в теории оказаться в статусе Яшина-1995, а клуб получить технические поражения за матчи, в которых он принимает участие? Прямо сейчас ЦСКА, очевидно, будет добиваться апелляций во всех возможных инстанциях — а уже потом получит не очень приятный сюрприз от международных органов.