Источник: «Ак Барс» договорился с Жафяровым о понижении зарплаты
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«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Дамиром Жафяровым на новых условиях. Как сообщает «БИЗНЕС Online», срок контракта не изменился — он остался на один год. Изменилась зарплата игрока: если изначально она была 80 млн рублей, то теперь составляет 60 млн. По информации «Чемпионата», 20 млн рублей убрали в бонусную часть.
Жафяров перешёл в «Ак Барс» из СКА в результате обмена в текущее межсезонье.
Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.
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