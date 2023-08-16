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«Ему необходимо больше времени». Билялетдинов — о невыразительной игре Жафярова

«Ему необходимо больше времени». Билялетдинов — о невыразительной игре Жафярова
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что общался с нападающим Дамиром Жафяровым по поводу его невыразительной игры на турнире Кубка ТАНЕКО. За четыре матча турнира форвард отметился лишь одним результативным пасом.

«Как могу объяснить причины невыразительной игры Жафярова? Я с ним разговаривал накануне, задавал такие же вопросы. В каком состоянии он находится, как себя чувствует, комфортно, некомфортно. Всё его устраивает, всё нормально. Возможно, ему необходимо больше времени, чтобы он мог сыграть так, как умеет играть», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.

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