«Ему необходимо больше времени». Билялетдинов — о невыразительной игре Жафярова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что общался с нападающим Дамиром Жафяровым по поводу его невыразительной игры на турнире Кубка ТАНЕКО. За четыре матча турнира форвард отметился лишь одним результативным пасом.

«Как могу объяснить причины невыразительной игры Жафярова? Я с ним разговаривал накануне, задавал такие же вопросы. В каком состоянии он находится, как себя чувствует, комфортно, некомфортно. Всё его устраивает, всё нормально. Возможно, ему необходимо больше времени, чтобы он мог сыграть так, как умеет играть», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Дамир провёл 589 встреч, в которых набрал 311 (128+183) результативных баллов.