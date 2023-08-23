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«Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом» на турнире в Омске

«Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом» на турнире в Омске
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В Омске на стадионе «G-Drive Arena» закончился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Авангард» принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 17-й секунде первого периода Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Кирилл Савицкий с передач Джозефа Лабейта и Джереми Бракко восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Самат Данияр с передач Батырлана Муратова и Романа Старченко вывел гостей вперёд.

На пятой минуте второго периода Либор Шулак с передачи Владимира Ткачёва сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Райли Барбер с передач Алекса Гранта и Понтуса Оберга вновь вывел казахстанский клуб вперёд. В концовке периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Райли Барбер, поразивший пустые ворота. На последней минуте третьего периода Иван Николишин сократил отставание до минимума, однако сравнять счёт омичам не удалось.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 00:17 (5x5)     1:1 Савицкий (Лабейт, Бракко) – 06:49 (5x5)     1:2 Данияр (Муратов, Старченко) – 19:34 (5x5)     2:2 Шулак (Ткачёв) – 24:05 (5x5)     2:3 Барбер (Грант, Оберг) – 44:04 (5x4)     2:4 Барбер – 58:11 (en)     3:4 Николишин (Ткачёв, Буше) – 59:01 (6x4)    
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