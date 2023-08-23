«Барыс» одержал волевую победу над «Авангардом» на турнире в Омске

В Омске на стадионе «G-Drive Arena» закончился матч в рамках Кубка Блинова, в котором «Авангард» принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 17-й секунде первого периода Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Кирилл Савицкий с передач Джозефа Лабейта и Джереми Бракко восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Самат Данияр с передач Батырлана Муратова и Романа Старченко вывел гостей вперёд.

На пятой минуте второго периода Либор Шулак с передачи Владимира Ткачёва сделал счёт 2:2.

В начале третьего периода Райли Барбер с передач Алекса Гранта и Понтуса Оберга вновь вывел казахстанский клуб вперёд. В концовке периода четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Райли Барбер, поразивший пустые ворота. На последней минуте третьего периода Иван Николишин сократил отставание до минимума, однако сравнять счёт омичам не удалось.