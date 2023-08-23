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Николишин: операцию делал за свой счёт, не хотелось бы говорить о цифрах

Николишин: операцию делал за свой счёт, не хотелось бы говорить о цифрах
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Новичок «Авангарда» Иван Николишин рассказал, что сам оплатил операцию после травмы, полученной в прошлом сезоне.

«Прошло уже пять с половиной месяцев, реабилитация прошла отлично, шесть дней в неделю по два с половиной часа работал кропотливо. Спасибо врачам. Операцию делал за свой счёт.

Какая сумма? Дорого. Не хотелось бы говорить о цифрах, если честно», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее руководство хабаровского клуба сообщало, что Николишину было сделано квалификационное предложение на улучшенных условиях в виде двухлетнего контракта, которое игрок не принял. 27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками в 67 матчах.

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