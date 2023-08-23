«Операцию оплатил сам. О цифрах говорить не хочу». Интервью с новичками «Авангарда»

Долгое время в межсезонье «Авангард» обходился весьма скромной центральной линией, но в августе ситуация кардинально изменилась. Сначала «ястребы» подписали контракт с Райаном Спунером, заменив внезапно покинувшего клуб Корбана Найта, а затем договорились и с «Амуром» об обмене Ивана Николишина.
Оба хоккеиста лишь по ходу Кубка Блинова присоединились к «Авангарду», однако сыграли уже в третьем матче команды на турнире. Спунер неплохо влился в звено к Риду Буше и Владимиру Ткачёву, а Николишин даже забил гол. После игры оба игрока ответили на вопросы журналистов.
«Я посчитал, что моё место именно в «Авангарде»
— Райан, ваши первые впечатления от пребывания в «Авангарде»?
— В принципе, приличный матч получился, не считая того, что у нас девять удалений было. Но атмосфера, тем более для предсезонного турнира была просто потрясающая. Через десять дней начинается сезон, жду с нетерпением.
— Как готовились летом?
— Подписал контракт в начале августа, потом начал заниматься вопросами визы, оформлением документов. В Омске я ещё только четыре дня, нужно сделать скидку на это. Мозг ещё не так быстро работает, как хотелось бы, нужно войти в часовой пояс. Думаю, что через матчи и тренировки адаптируюсь.
— Ваш агент Пилко говорил, что у вас были другие предложения, выгоднее, чем от «Авангарда». Почему выбрали Омск?
— В моём понимании это один из топовых клубов лиги, и я посчитал, что именно здесь мне место. Где-то день я потратил на принятие решения.
«Ткачёв и Буше — мои лучшие партнёры в КХЛ. А арена в Омске лучше тех, где мне приходилось играть в НХЛ»
— Насколько важно для вас играть в одном звене с Буше? Вы действительно хорошие друзья?
— Когда ты так далеко от дома и разница во времени составляет 11 часов, то важно, чтобы можно было с кем-то пообщаться по-английски. При этом стоит отметить, что приличное количество русских ребят в «Авангарде» говорят по-английски.
— Вам понравилась тройка Буше – Спунер – Ткачёв?
— Пожалуй, это лучшие партнёры, с которыми я играл в КХЛ. Моя задача – влиться и понять, как ребята будут действовать, чтобы найти «химию». Обычно это занимает месяц, но уже сегодня у нас было порядка пяти неплохих моментов.
— Какие ожидания от нового сезона, в плей-офф которого будет перекрёст со второго раунда?
— Откровенно говоря, я впервые слышу об этом. Но это хорошая новость, мне всегда казалось несправедливым, что команды играют только внутри конференций. Перекрёстный плей-офф добавит интереса, это будет интереснее, чем в НХЛ.
— Арена в Омске похожа на арены в НХЛ?
— Я играл в НХЛ за четыре клуба, и стадион в Омске лучше, чем три из них. В Эдмонтоне, например, построили новейшую арену, и арена «Авангарда» вполне может сравниться с ней.
— За то время, что вы в Омске, уже успели понять основные требования Михаила Кравца?
— Опять же, я всего четыре дня в Омске, мы ещё не углублялись в какие-то нюансы. Пока мне дали время для адаптации, но мои впечатления положительные, отличный тренер.
Райан Спунер
Фото: hawk.ru
«Тяжёлый переход из «Амура». Спасибо им, что отпустили»
— Иван, у вас всё с корабля на бал получилось – приехали, минимум тренировок, гол в первом матче.
— Поначалу тяжело было, ритм поймать не мог. То переиграю смену, то слишком короткую сыграю. Ну а мой гол – там Володя Ткачёв такой пас отдал, что тяжело было не забить.
— На сколько процентов вы сейчас готовы?
— Тяжело себя оценивать, затрудняюсь ответить. Надо тренироваться с командой, набирать обороты, есть куда стремиться.
— Как готовились летом?
— В Москве много ребят неподписанных, мы все вместе катались, тренировались, поддерживали форму.
— Расскажите о своём уходе из «Амура».
— Действительно, тяжёлый переход, много всего было. В подробности вдаваться не хочется, было и было, разошлись и пожали руки. Спасибо им сказал, что отпустили, вроде как довольно честный обмен получился.
— Переживали, что можете к началу сезона остаться без команды?
— Конечно, переживал. Уже все начинают играть, а ты всё тренируешься и не понимаешь, что тебя ждёт дальше. Слава богу, что всё разрешилось. Есть облегчение, что можно сосредоточиться на хоккее.
«Мы с отцом игроки совершенно разного плана. Но стараюсь учиться у него»
— В какой хоккей играет «Авангард»?
— Много видео уже посмотрел. Будем играть с позиции силы, в атаку, в давление. Это мне близко, люблю так играть.
— На какой позиции вам удобнее играть?
— Вообще, я центральный, но если тренер поставит на край, то это не станет большой проблемой.
— Ваш отец много лет назад поиграл за «Авангард». Что-то рассказывал про Омск и клуб?
— Его совет был: неважно, где ты играешь, но играй в свой хоккей и пытайся стать лидером.
— Что вы взяли от отца в хоккейном плане, что вас роднит?
— Получается, фамилия (смеётся). Тяжело сказать, мы игроки совершенно разного плана. Стараюсь учиться у него, он здорово играл в обороне, на вбрасываниях.
— Как вас поддерживал Николишин-старший, пока была неясность с вашим будущим?
— Вся семья меня поддерживала, видела, что мне тяжело. Вы даже не представляете как… Вроде всё хорошо было и должно было дальше так идти, а вот так вот случилось. Психологически тяжело было, супруга, брат, сестра, родители поддерживали, за что им большое спасибо.
Иван Николишин
Фото: hawk.ru
«Операцию делал за свой счёт. Не хотелось бы говорить о цифрах»
— Расскажите о восстановлении после травмы и операции, которую отказался оплатить «Амур».
— Прошло уже пять с половиной месяцев, реабилитация прошла отлично, шесть дней в неделю по два с половиной часа работал кропотливо. Спасибо врачам.
— Выходит, что операцию за свой счёт делали?
— Да.
— А какая сумма? Это же Германия всё-таки.
— Дорого. Не хотелось бы говорить о цифрах, если честно.
— В «Арктике» катались с Ткачёвым, насколько много общались, подозревали, что можете вместе оказаться?
— Действительно, разговаривали, я у него спрашивал насчёт Омска. Но я тогда ещё не знал, будет ли обмен.
- 23 августа 2023
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