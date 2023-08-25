Главный тренер «Лады» похвалил Попугаева после победы над «Металлургом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ весьма кратко высказался о победе над «Металлургом» (5:4 ОТ) на предсезонном турнире в Челябинске.

«Сегодня [24 августа], в отличие от вчерашней игры, нам удалось победить. Основное время закончилось вничью, а в овертайме забил Никита Попугаев. Он и буллит реализовал, и победную шайбу забросил. Он молодец» — приводит официальный сайт тольяттинского клуба слова Браташа.

После двух туров «Лада» занимает третье место на Кубке губернатора Челябинской области. В активе команды два очка. Лидирует «Трактор» (4 очка), второе место у «Ак Барса» (3), четвёртое — у «Металлурга» (2).

В заключительном матче 26 августа «Лада» сыграет с «Трактором». Начало в 15:00 мск. Поединок между «Ак Барсом» и «Металлургом» стартует в тот же день в 11:00 мск.