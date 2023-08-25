Главный тренер «Лады» похвалил Попугаева после победы над «Металлургом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ весьма кратко высказался о победе над «Металлургом» (5:4 ОТ) на предсезонном турнире в Челябинске.
«Сегодня [24 августа], в отличие от вчерашней игры, нам удалось победить. Основное время закончилось вничью, а в овертайме забил Никита Попугаев. Он и буллит реализовал, и победную шайбу забросил. Он молодец» — приводит официальный сайт тольяттинского клуба слова Браташа.
После двух туров «Лада» занимает третье место на Кубке губернатора Челябинской области. В активе команды два очка. Лидирует «Трактор» (4 очка), второе место у «Ак Барса» (3), четвёртое — у «Металлурга» (2).
В заключительном матче 26 августа «Лада» сыграет с «Трактором». Начало в 15:00 мск. Поединок между «Ак Барсом» и «Металлургом» стартует в тот же день в 11:00 мск.
- 25 августа 2023
-
01:23
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:19
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49