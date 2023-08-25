«Это вратарь высокой квалификации». Генменеджер «Трактора» — о голкипере Фукале

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал про приглашение в «Трактор» вратаря Зака Фукале, проведшего в прошлом сезоне АХЛ 38 матчей, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.

«У Фукале была плохая статистика в АХЛ? Это молодая, азартная лига, вратарю там тяжело. Я Зака знаю лично больше трёх лет, есть общие точки соприкосновения по Северной Америке. Он очень ответственный парень, может дать нашим молодым вратарям образ, как нужно себя готовить и подходить к играм. Это вратарь высокой квалификации», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75.