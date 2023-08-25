В «Тракторе» ответили, верят ли в клубе в «проклятие Кубка губернатора»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и главный тренер челябинской команды Анвар Гатиятулин ответили, верят ли в клубе в «проклятие Кубка губернатора», согласно которому если челябинский клуб выигрывает этот трофей, то не выходит в плей-офф КХЛ.
«Мы сосредоточены на подготовке к сезону, на стереотипы не обращаем внимания», — ответил Гатиятулин.
«Мы хотим сломать стереотип, мы проговаривали, что у нас есть задача выиграть каждый матч, создать психологию победителей. Вчерашний матч («Трактор» во встрече с «Ак Барсом» отыгрался со счёта 1:3. — Прим. «Чемпионата») дал нам хорошую пищу для размышлений, ребята не согласились с тем, что происходило на площадке, игра была накала регулярного чемпионата», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
На данный момент «Трактор» лидирует в таблице Кубка губернатора Челябинской области, набрав четыре очка за два матча. Следующий матч челябинцы проведут с «Ладой» 26 августа.
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