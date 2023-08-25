Светлов: «Лада» попытается активно войти в сезон и набрать свои очки прежде всего осенью

Олимпийский чемпион Сергей Светлов заявил, что считает состав «Лады» достаточно крепким и более сильным по сравнению с тем, что был у тольяттинского клуба до перехода в ВХЛ. Специалист также выделил нападающего «Металлурга» Никиту Гребёнкина.
«На мой взгляд, состав этой «Лады» крепче, чем во время предыдущего возвращения. Подтверждение этому — неплохие результаты команды в контрольных матчах. Есть форварды с именем, которым надо реваншироваться и перезагружать свои карьеры, на их мотивации можно сыграть. Также уже просматриваются три пары защитников. Наверное, только во вратарской линии напрашивается усиление.
«Лада обыграла «Металлург», уступая в три шайбы? У «Магнитки» были интересные отрезки и против «Лады», и особенно против «Трактора», но пока у команды нет стабильности, это тревожный звонок. Запомнился форвард Гребёнкин — и по прошлому сезону в «Амуре», где он стал лучшим новичком лиги, и по контрольным матчам за «Металлург». Магнитогорск может дать России нового снайпера, продолжателя дела Сергея Мозякина.
Что касается «Лады», то команда выглядит свежей. Не исключаю, что Тольятти попытается активно войти в сезон и набрать свои очки прежде всего осенью», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
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