Вратарь «Лады» Трушков: в Тольятти все безумно счастливы, что команда вернулась в КХЛ

Вратарь «Лады» Александр Трушков прокомментировал поражение в матче предсезонного турнира с «Ак Барсом» (2:3) и поделился эмоциями от возвращения тольяттинского клуба в КХЛ.

«Быстрая игра, хороший соперник. Жаль, что проиграли, чуть-чуть не хватило. В целом для первой игры неплохо. Есть над чем работать. Как за время моего отсутствия в КХЛ изменилась лига? Мало что изменилось. В КХЛ всё на полсекунды быстрее. Плюс от такой команды, как «Ак Барс», можно ожидать нестандартных решений.

Рад, что «Лада» вернулась в КХЛ? Когда меня обменяли в «Ладу», были разговоры, что год-два — и команда будет в КХЛ. В том году не получилось. И сейчас «Лада» возвращается, чему я рад. Город и болельщики – все этого очень ждали. Все безумно счастливы. «Лада» – клуб с большой историей и традициями. В Тольятти очень любят хоккей, в каждом матче почти полный стадион. Возвращение в КХЛ – это большое событие. Стараемся как можно лучше подготовиться и больше радовать болельщиков.

Какие ожидания от будущего сезона? Команда у нас собралась боевая, тренерский штаб очень сильный. К началу сезона всё будет нормально, и мы находимся в большом ожидании. Если мы будем выполнять то, что от нас требуют, то нам всё по силам. Главная задача – попасть в плей-офф», — цитирует Трушкова «РБ Спорт».

Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ спустя пять лет выступлений в ВХЛ. Первый матч нового сезона-2023/2024 КХЛ тольяттинский клуб проведёт на домашней площадке 2 сентября с челябинским «Трактором».