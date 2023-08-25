В ЦСКА ответили на вопрос, сколько у клуба свободно денег под потолком зарплат

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, сколько у клуба свободно денег под потолком зарплат.

«Сколько у нас свободно денег под потолком зарплат, учитывая, что мы ведём поиск защитника? Много (смеётся). Достаточно, чтобы привлечь хорошего защитника. Может, ещё и на нападающего хватит», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Пололок зарплат в клубах Континентальной хоккейной лиги составляет 900 миллионов рублей. С сезона-2023/2024 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее 21 год и моложе).

16-й сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.