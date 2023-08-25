Есмантович: вопрос иностранного защитника требует серьёзной проработки из-за ИИХФ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о статусе хоккеиста Даррена Дица, а также о поиске ещё одного иностранного защитника.

«Прояснился ли статус Даррена Дица в КХЛ? Для нас тут нет ничего нового, пока он остаётся в статусе казаха. Ничего экстраординарного не случилось, чтобы что-то изменилось. Мы не ожидаем, что что-то поменяется.

Ищем ли мы легионера? Можно сказать, что на днях мы подписали трёхлетний контракт с Марселем Ибрагимовым. Сейчас мы адаптируем этот контракт. Это праворукий защитник 1997 года рождения, почти наш воспитанник, долго у нас играл в Высшей лиге. И мы прорабатываем вопрос с иностранным защитником, желательно праворуким. Но этот вопрос требует серьёзной проработки в связи с определёнными вещами, связанными с ИИХФ. Ну и не так просто найти квалифицированного защитника, который бы нам пригодился», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.