Роман Ротенберг наблюдает за третьим периодом матча с «Сибирью» с трибуны

В эти минуты проходит матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречаются санкт-петербургский СКА и новосибирская «Сибирь». Команды играют в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА выигрывает со счётом 4:3.

В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у главного тренера СКА Романа Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры. Третий период наставник СКА смотрит с трибуны.

В первом периоде в составе «Сибири» отличились Тейлор Бек (в большинстве) и Артём Жуков. Во втором игровом отрезке армейцы забросили три шайбы в большинстве: голами отметились Иван Демидов, Илья Федотов и Сергей Сапего. На 43-й минуте в большинстве Бек оформил дубль и сравнял счёт. На 48-й минуте Сергей Толчинский при игре «5 на 3» вывел СКА вперёд — 4:3.