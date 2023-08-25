Немировски – на вопрос о грязной игре «Сибири» со СКА: не было никаких грязных моментов

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче турнира имени Пучкова со СКА (3:6).

«Хорошая интересная быстрая игра. Обе команды хорошо провели большинство, это ключевой фактор. Думаю, игра всем понравилась. Мы сделали изменения по сравнению с прошлой игрой. Понравилось движение команды, было много моментов. Надо не давать шанс сопернику вернуться в игру, играть правильно.

Мои хоккеисты действовали грязно? Без комментариев. Смотрите видео, все повторы видели. Первое удаление – чистая игра Андреоффа. Может, игрок валяется, но ничего не было. Дальше не знаю, где там грязно, не было никаких грязных моментов. Может, разве что-то какие-то неудачные моменты. Всегда нужно вести себя спокойно, когда ты нервничаешь, то это передастся команде. Если сам тренер будет паниковать, то на скамейке тоже начнётся паника.

Жёсткий эпизод с Морозовым и Бардаковым? Полностью не видел этого момента, без комментариев, ещё не смотрел полностью видео.

Имеют ли принципиальное значение матчи со СКА? Всегда приятно сюда вернуться, много времени здесь провёл, здесь у меня много друзей. Всегда интересно здесь играть», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.