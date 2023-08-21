С хоккеиста Алекса Гальченюка были сняты пять обвинений из шести

С нападающего Алекса Гальченюка были сняты пять обвинений из шести. Об этом сообщила журналистка The Athletic Кэти Стрэнг в «Твиттере».
Отмечается, что по итогам суда Гальченюк был приговорён к 30 дням тюремного заключения, один из которых засчитывается как отбытый срок, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.
9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.
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