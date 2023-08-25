«Наверное, он в пивной лиге в Канаде работал». Ротенберг — о тренере «Сибири» Немировски

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказал мнение о наставнике новосибирской «Сибири» Дэвиде Немировски. Сегодня, 25 августа, СКА обыграл новосибирцев в матче турнира имени Николая Пучкова со счётом 6:3. Ротенберг получил дисциплинарный штраф в концовке второго периода.

«Всех с победой, ребята молодцы, все с характером, держали удар. Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер… Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше здесь работать в КХЛ. Но это уже другой вопрос, пусть решение принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.