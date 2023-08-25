«Наверное, он в пивной лиге в Канаде работал». Ротенберг — о тренере «Сибири» Немировски
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказал мнение о наставнике новосибирской «Сибири» Дэвиде Немировски. Сегодня, 25 августа, СКА обыграл новосибирцев в матче турнира имени Николая Пучкова со счётом 6:3. Ротенберг получил дисциплинарный штраф в концовке второго периода.
«Всех с победой, ребята молодцы, все с характером, держали удар. Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер… Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше здесь работать в КХЛ. Но это уже другой вопрос, пусть решение принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:21
-
18:16
-
17:58
Партнерский контент