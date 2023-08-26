Билялетдинов подвёл итоги выступления «Ак Барса» на Кубке губернатора Челябинской области

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выступления казанской команды на Кубке губернатора Челябинской области. В заключительном матче турниры казанцы обыграли «Металлург» со счётом 5:2.
«Прежде всего хочу поблагодарить организаторов турнира. Созданы все условия, это хорошая часть подготовки. У нас сегодня стояла задача сыграть правильно, исправить ошибки, допущенные в предыдущей игре. Считаю, что команда с этим справилась.
Всеми ли игроками своей команды доволен по итогам турнира? Сейчас нельзя сказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Идёт подготовка, она подходит к концу, скоро начинается чемпионат. Ребята хорошо готовы. Доволен ли выступлением «Ак Барса» на турнире? Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.
«Ак Барс» выиграл два матча на турнире из трёх и сейчас занимает первое место в таблице. Судьба трофея решится в матче «Трактора» с «Ладой», который начнётся в 15:00 мск.
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