В «Витязе» назвали задачу-минимум на предстоящий сезон КХЛ

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий назвал задачу клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Задачи у нас не меняются. Задача‑минимум — это выход в плей‑офф. В этом году будет перекрёстный плей-офф со второго круга, поэтому будет, наверное, гораздо интереснее. Дальше уже будем решать вопросы по мере их поступления (улыбается).

Естественно, мы не хотим останавливаться на достигнутом. В прошлом году мы сделали большой шаг вперёд. Как вы знаете, тяжело удержать, повторить результат. Будем прилагать все силы и добиваться поставленной задачи, и улучшать прошлогодние результаты», — сказал Варицкий на предсезонной пресс-конференции клуба.

В прошлом сезоне КХЛ «Витязь» занял шестое место в Западной конференции и уступил в первом раунде плей-офф «Локомотиву» (1-4 в серии).