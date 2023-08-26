Мартемьянов — о 0:6: просто бесхарактерный хоккей

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче Кубка мэра Москвы с «Динамо» (0:6).

«Московское «Динамо» два периода доминировало абсолютно по всем показателям. Это однозначно. Перед третьим периодом команда немного успокоилась, игра стала более-менее равной, но там и «Динамо» уже особо не напрягало. А так – матч полностью провальный. Было много желания, и ребята перегорели. Как случилось – так случилось. За дни до старта чемпионата у нас просто бесхарактерный хоккей. Тревожный сигнал, но у нас ещё есть время, чтобы подкорректировать и готовиться уже к первой игре чемпионата.

Какие цели преследовали, выпуская столь экспериментальный состав? Во-первых, это посмотреть, кто чего стоит. Во-вторых, три матча подряд я не собираюсь использовать ведущих игроков перед стартом чемпионата. И выиграть любой ценой все игры у нас задача тоже не стояла. Из этого и исходили. У меня был заранее готов план, что на второй матч будет такой состав. Ничего хорошего не было бы от игры одним составом три дня подряд. Но я не буду называть фамилии, но скажу, что молодёжь понюхала чуть-чуть пороху. Немного мнение о некоторых поменялось, думаю, что они будут появляться в команде», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.