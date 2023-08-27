Ткачёв, Холодилин и Рейнгардт появились на презентации «Авангарда» на бензовозе

В Омске сегодня, 27 августа, проходит презентация состава «Авангарда».
Нападающие омского клуба Владимир Ткачёв, Илья Рейнгардт и Никита Холодилин приехали на презентацию команды на бензовозе.
27-летний Ткачёв в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 64 матча. Владимир записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17», став лучшим бомбардиром омского клуба. В сезоне-2021/2022 нападающий играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».
Илья Рейнгардт в прошлом сезоне сыграл за «Омских Ястребов» 37 матчей, в которых набрал 31 (15+16) результативных баллов. Никита Холодилин провёл за «Омских Ястребов» 28 встреч, в которых записал на свой счёт 16 (9+7) очков.
Омский клуб начнёт сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся на льду «Джи-Драйв-Арены» 2 сентября 2023 года в 14:00 мск.
- 27 августа 2023
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