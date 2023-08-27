Председатель совета директоров «Авангарда» обозначил цель команды на сезон КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Максим Аверин рассказал о цели команды на сезон.
«Недавно у нас прошёл совет директоров, где у нас были поставлены все задачи и цели. Естественно, для такого клуба, как «Авангард» есть только одна цель – это Кубок Гагарина. Я надеюсь, что вместе и сообща достигнем это.
Какой у меня хоккейный бэкграунд? Для меня хоккей – определённая часть моей жизни. Я с 7 лет занимался в системе спорта ЦСКА, поэтому всё знаю непонаслышке. В последнее время занимаюсь этим видом спорта, тренируемся.
Как часто буду посещать матчи «Авангарда»? Все домашние матчи без исключения, без каких-либо отговорок буду присутствовать. Поскольку поменялся генеральный директор в клубе – это опытный управленец, в спортивном менеджменте. Это было очень важно для нас. Погружение будет на высоком уровне. Я думаю, часть выездных матчей мы посетим в обязательном порядке», – передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 августа 2023
-
17:41
-
17:38
-
17:34
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52
-
09:25