Председатель совета директоров «Авангарда» обозначил цель команды на сезон КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Максим Аверин рассказал о цели команды на сезон.

«Недавно у нас прошёл совет директоров, где у нас были поставлены все задачи и цели. Естественно, для такого клуба, как «Авангард» есть только одна цель – это Кубок Гагарина. Я надеюсь, что вместе и сообща достигнем это.

Какой у меня хоккейный бэкграунд? Для меня хоккей – определённая часть моей жизни. Я с 7 лет занимался в системе спорта ЦСКА, поэтому всё знаю непонаслышке. В последнее время занимаюсь этим видом спорта, тренируемся.

Как часто буду посещать матчи «Авангарда»? Все домашние матчи без исключения, без каких-либо отговорок буду присутствовать. Поскольку поменялся генеральный директор в клубе – это опытный управленец, в спортивном менеджменте. Это было очень важно для нас. Погружение будет на высоком уровне. Я думаю, часть выездных матчей мы посетим в обязательном порядке», – передаёт слова Аверина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.