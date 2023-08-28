Морозов выразил своё мнение про обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига делает, чтобы команды не обходили потолок зарплат за счёт переподписания контрактов.
«Обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов? Мы работаем. Каждый обмен и каждое подписание тщательно разбираем. С разной стороны можно на это смотреть. В этом сезоне контракт понижается, а в следующем повышается. Агенту и игроку это может быть выгодно, потому что контракт истекает, и можно уже претендовать на те же условия, на которых он заканчивал контракт. Тут же клуб, экономя сейчас, на следующий год усложняет задачу, потому что с этими игроками уже не выйдет так договориться. Без желания игрока никто не может переподписать контракт.
Обмен Прохоркина в «Сочи» для расторжения контракта? Нам нужно докручивать регламент. Через два года те же бонусы войдут в потолок зарплат. Мы делаем всё, чтобы клубы находились в одинаковых условиях и чемпионат становился привлекательнее», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2023
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