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Морозов выразил своё мнение про обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов

Морозов выразил своё мнение про обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига делает, чтобы команды не обходили потолок зарплат за счёт переподписания контрактов.

«Обход потолка зарплат за счёт переподписания контрактов? Мы работаем. Каждый обмен и каждое подписание тщательно разбираем. С разной стороны можно на это смотреть. В этом сезоне контракт понижается, а в следующем повышается. Агенту и игроку это может быть выгодно, потому что контракт истекает, и можно уже претендовать на те же условия, на которых он заканчивал контракт. Тут же клуб, экономя сейчас, на следующий год усложняет задачу, потому что с этими игроками уже не выйдет так договориться. Без желания игрока никто не может переподписать контракт.

Обмен Прохоркина в «Сочи» для расторжения контракта? Нам нужно докручивать регламент. Через два года те же бонусы войдут в потолок зарплат. Мы делаем всё, чтобы клубы находились в одинаковых условиях и чемпионат становился привлекательнее», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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