Морозов: КХЛ должна согласовывать проведение чемпионата с ФХР, таков закон

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига должна согласовывать проведение чемпионата с Федерацией хоккея России.
«На данный момент у нас есть закон о спорте, где сказано, что Федерация хоккея России проводит соревнования. Мы все законопослушные и должны согласовывать проведение чемпионата с ФХР. Таков закон», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА и разрешила играть голкиперу Ивану Федотову с 1 января 2024 года. Сейчас голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея до 1 января 2024 года. Только после её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.
- 28 августа 2023
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