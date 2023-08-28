Морозов: КХЛ должна согласовывать проведение чемпионата с ФХР, таков закон

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига должна согласовывать проведение чемпионата с Федерацией хоккея России.

«На данный момент у нас есть закон о спорте, где сказано, что Федерация хоккея России проводит соревнования. Мы все законопослушные и должны согласовывать проведение чемпионата с ФХР. Таков закон», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА и разрешила играть голкиперу Ивану Федотову с 1 января 2024 года. Сейчас голкипер не может играть за армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея до 1 января 2024 года. Только после её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА.