Морозов: НХЛ сказала, что перенесла контракт Федотова на сезон, но игрока не уведомили

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что Национальная хоккейная лига перенесла контракт голкипера Ивана Федотова на сезон, но игрока не уведомили об этом.

«У нас были партнёры‑юристы из зарубежной компании, которые дали нам заключение, что ситуацию по‑разному можно трактовать. Мы общались с вице‑президентом НХЛ Биллом Дэйли, узнавали, как они смотрят на эту ситуацию. Они говорят, что контракт перенесли на новый сезон, но игрока не уведомили. У игрока случился форс‑мажор, он получил повестку и не мог подписать никакой контракт. ЦСКА сейчас подаёт апелляцию.

Федотов об этом не знал. IIHF признаёт контракт энхаэловский. Но у него нет подписанного контракта на сезон-2023/2024. Игрок направил документы о том, что у него контракт только с ЦСКА», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов заявил, что лига хочет помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, при этом соблюдая закон.