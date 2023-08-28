Президент КХЛ: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига хочет помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, при этом соблюдая закон.
«Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать всё, чтобы помочь ему. Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьёзность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее Морозов рассказал об официальной позиции КХЛ в отношении дела голкипера Ивана Федотова.
- 28 августа 2023
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