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Президент КХЛ: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть

Президент КХЛ: все хотим помочь Федотову, но все понимают последствия, которые могут быть
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига хочет помочь голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, при этом соблюдая закон.

«Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Он целенаправленно подписал двухлетний контракт с ЦСКА, хочет продолжить свою карьеру здесь. Мы пытаемся сделать всё, чтобы помочь ему. Думаю, 1 сентября мы увидимся и скажем, что удалось сделать. Для всех это важный вопрос. Мы понимаем серьёзность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал об официальной позиции КХЛ в отношении дела голкипера Ивана Федотова.

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