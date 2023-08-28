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Женская сборная России по хоккею опустилась на шестое место в рейтинге ИИХФ

Женская сборная России по хоккею опустилась на шестое место в рейтинге ИИХФ
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских сборных. Национальная команда России опустилась с пятой строчки на шестую.

Канада проиграла финал женского чемпионата мира в этом году американкам, но всё же смогла оставить за собой первое место в мировом рейтинге ИИХФ благодаря золотым медалям на двух предыдущих чемпионатах и на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Швейцария поднялась на третье место, обойдя Финляндию, которая была лучшей европейской хоккейной страной среди женщин в рейтинге в период с 2015 по 2022 год. Чехия занимает пятое место, меняясь позициями с Россией. Это самая высокая позиция за всю историю выступлений Чехии, которые этой весной стали историческими обладателями вторых бронзовых медалей подряд.

В женский мировой рейтинг ИИХФ 2023 года вошли 45 национальных команд, принимавших участие в соревнованиях за последние четыре года. Это рекордное количество, которое должно увеличиться благодаря первому участию Сингапура и Таиланда в программе следующего года.

Женский мировой рейтинг ИИХФ

1. Канада — 4250.
2. США — 4220.
3. Швейцария — 3965.
4. Финляндия — 3920.
5. Чехия — 3890.
6. Россия — 3885.
7. Япония — 3775.
8. Швеция — 3665...
22. Казахстан — 2705...
38. Украина — 1470.

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