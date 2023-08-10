Менелл сможет сыграть за сборную России, но Ковальчук против. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 9 августа 2023 года.

Зарипов хочет остаться в хоккее после завершения игровой карьеры

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал тот факт, что его номер «Ак Барс» выведет из обращения, и ответил на вопрос о своём будущем. Нападающий, который сегодня провёл свой прощальный матч, хочет остаться в хоккее и развивать хоккей Татарстана.

«Первый в истории вывод номера из обращения в истории «Ак Барса»? На самом деле, откуда вы это знаете? У меня такой информации нет. Я так понимаю, что клуб готовит сюрприз. И, конечно, я очень благодарен руководству клуба и республики за то, что они так высоко оценили мой труд и мой вклад.

Кем вижу себя в будущем? Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день я пока всё провожу на релаксе и немного выдыхаю после длительной карьеры. Но мы находимся в тесном контакте с клубом, происходит хорошее общение. Думаю, что в ближайшем будущем мы открыто пообщаемся с руководством клуба. Скажу лишь, что мне очень хочется остаться в хоккее и остаться в развитии хоккея Татарстана», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Эрик О’Делл продлил контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Эриком О'Деллом. Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с нападающим рассчитан на один сезон.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ О'Делл набрал 31 (16+15) очко за 35 матчей. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо». Суммарно за «Динамо» канадский форвард провёл 95 матчей, в которых набрал 78 очков — забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи.

В КХЛ О'Делл, помимо «Динамо», выступал за «Сочи», «Металлург» и «Сибирь». Всего в лиге канадский форвард провёл 323 матча в регулярных чемпионатах и набрал 199 (93+106) очков. В плей-офф на счету нападающего 21 (10+11) очко в 28 матчах.

Бреннану Менеллу согласовали российское спортивное гражданство

Минспорта и ФХР согласовали решение о присвоении защитнику московского «Динамо» Бреннану Менеллу российского спортивного гражданства, сообщает «Матч ТВ». Ранее защитник уже получил гражданство РФ. Теперь Менелл не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную России.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года. На данный момент Менелл находится в списке травмированных «Динамо» и планирует восстановиться к началу регулярного чемпионата КХЛ.

Ковальчук против легионеров в сборной России

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук высказался по поводу получения иностранными хоккеистами российских паспортов и возможности того, что они будут играть за сборную России.

«Легионеры стали брать российское гражданство? Если бы сделали 0 легионеров, тогда бы ещё больше брали паспорта. Самое главное понимать – для чего это делается. Или на самом деле человек с уважением относится к нашей родине, или это делается для того, чтобы избежать места легионера в команде. Если это первое, то отлично, если второе, то я против.

Заиграть иностранца за сборную России? Честно, со всем уважением к ребятам, которые берут здесь паспорта, если кто-то из них будет играть за сборную России, значит, это огромная проблема в нашем российском хоккее, потому что у нас огромное количество пацанов, молодых и взрослых, которые готовы защищать честь страны. Я считаю, в первую очередь надо рассматривать их кандидатуры перед тем, как рассматривать тех ребят, которые берут паспорта», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Металлург» подписал канадского нападающего Ди

Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение с канадским форвардом рассчитано на один сезон.

Жан-Себастьен Ди – 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. По ходу своей профессиональной карьеры выступал за «Руэн-Норанда Хаскис» (QMJHL, 2011–2014), «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (АХЛ), «Уилинг Нэйлерз» (ECHL), «Питтсбург Пингвинз» (2016–2019), «Нью-Джерси Дэвилз» (2019/2020), «Спрингфилд Тандербёрдз» (АХЛ), «Рочестер Американс» (АХЛ), «Баффало Сэйбрз» (2019–2021), «Лаваль Рокетс» (АХЛ), «Аризону Койотс» (2022/2023) и «Тусон Роудраннерс» (АХЛ).

Прошедший игровой год Жан-Себастьен провёл в системе «Аризоны Койотс», бóльшую часть игр выступая за фарм-клуб южан «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023 и четыре игры в НХЛ без набранных очков. Всего в НХЛ Жан-Себастьен сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Сушинский считает, что Роман Ротенберг мог бы сыграть в КХЛ

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский прокомментировал возможную игру главного тренера СКА Романа Ротенберга на турнире «3х3» в Сочи.

«Почему бы и нет, он же играет в хоккей. И это не официальный турнир. Может ли он в Континентальной хоккейной лиге дебютировать как играющий тренер? Если у него будет желание и возможность, то да (смеётся). Ягр играет в 50, а Роман далеко моложе. Мы с ним вместе играли за ветеранов СКА. Он в хорошей физической форме», — сказал Сушинский в интервью Legalbet.

Чемпионат ФХР в формате «3х3» пройдёт 10 августа. В нём сыграют четыре команды – «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону». Участники проведут 10 матчей (групповой этап и плей-офф).