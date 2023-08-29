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Американский форвард «Витязя» объяснил, почему решил переехать в Россию

Американский форвард «Витязя» объяснил, почему решил переехать в Россию
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Нападающий подмосковного «Витязя» Дерек Барак высказался о своём решении подписать контракт с российским клубом, отметив, что считает КХЛ лучшей лигой в Европе. Также американец рассказал, что не испытал никаких проблем при переезде в Россию.

«Россия — очень красивая страна. Я пришёл сюда не просто так. Хоккейная лига здесь — лучшая в Европе, поэтому я хотел бросить себе вызов, приехать сюда и сыграть в КХЛ.

Испытывал ли я какие-то трудности при переезде? В России у меня нет никаких проблем. Только что переехал в свою квартиру, полностью обустроился и решил все бытовые вопросы.

Сейчас небольшие проблемы есть только с русским языком, ребята пытаются меня научить, на это уйдёт несколько месяцев. Из русских слов пока знаю только «спасибо», — приводит слова Барака «Матч ТВ».

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