«Ну и что с того, что его посадили в Америке?» Кожевников — о переходе Гальченюка в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга и прокомментировал подписание армейцами нападающего Алекса Гальченюка.

«Видно, что Ротенберг живёт своей командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. Трудно, конечно, сказать, что он выдающийся наставник, но хороший. В хоккее он разбирается, он — фанат. Посмотрим. Они собрали неплохую команду по именам. Гальченюка взяли в усиление. Посмотрим, что будет, но они будут претендовать на самые высокие места, это 100%.

К армейцам в этом сезоне переехал Алекс Гальченюк, у которого в США были серьёзные проблемы с законом? Ну и что с того, что его посадили в Америке? Ну, нарушил он. Кроме него, мало кто нарушает, что ли? Вот канадские игроки, у них мало нарушений? Тоже и пьяными бывают, и в аварии попадают. Знаете, сколько там всего происходит? В НХЛ, сколько там курят, употребляют наркотиков. Что молчат-то все специалисты? Ну, сажали Гальченюка, нарушил. Всё бывает в жизни. Хоккеисты тоже люди. Они же не боги, с небес спустившиеся. Он такой же нормальный гражданин, только ему природа дала играть в хоккей. Он простой человек: та же кровь, кожа, внутренности, психология», — цитирует Кожевникова «Советский спорт».

25 августа на пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб заключил двухлетний контракт с американским нападающим Алексом Гальченюком. 29-летнийн нападающий в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.