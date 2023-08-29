Косов: иногда было невыносимо сидеть на собраниях Хартли, но они очень полезны

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов рассказал о совместной работе с тренером Бобом Хартли.

«Хартли проводил длинные собрания. Я сначала не понимал, почему все называют это школой. А когда погрузился, понял, что Хартли разжёвывает все мелочи, как в школе. Как ставить клюшку, как её развернуть, под каким углом. От него я тоже много что почерпнул. Иногда было невыносимо сидеть на собраниях Хартли, но они очень полезны. Изначально я не понимал этого. Осознание пришло только со временем – маленькие детали, которые Хартли разжёвывал, работали на льду», — приводит слова Косова хоккейное агентство Winners.

Косов выступал в «Авангарде» в сезоне-2021/2022. В 25 матчах регулярки и плей-офф на счету Ярослава 4 (3+1) очка.