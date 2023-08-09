Пьянов: после работы с Хартли чуть ли не на 180 градусов изменил взгляды на хоккей

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов рассказал о работе с тренерами Евгением Корноуховым, Бобом Хартли и Андреем Мартемьяновым.
«Кто из тренеров оказал наибольшее влияние на моё становление? Наверное, первым таким был Евгений Корноухов, с которым я стал работать, когда переехал в Омск из Новосибирска. Жёсткий тренер, и это стало контрастом по сравнению с «шаляй-валяй», с которым я сталкивался до этого.
Конечно, назову Боба Хартли. После работы с ним чуть ли не на 180 градусов изменил взгляды на хоккей. Столько деталей, столько мелочей! Такой объём информации даёт, что у компьютера памяти не хватит. О чём-то я даже не догадывался, а оказывается, например, достаточно просто развернуть клюшку, чтобы максимально облегчить себе игру. В Хабаровск я уже поехал с этим багажом и понял, что так действительно намного проще играть, намного экономичнее.
Ну и Андрей Мартемьянов, разумеется. Такой мужик, который держит слово, может «напихать», но всегда справедливо. Он вообще один из самых справедливых тренеров на моей памяти. И ещё для меня было новым, как он держал команду в плане психологии», — цитирует Пьянова сайт КХЛ.
Ранее Пьянов рассказал о своём переходе из «Сибири» в «Авангард».
- 9 августа 2023
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