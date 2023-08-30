Назаров: в ИИХФ уже сделали всё, что могли. Прочие санкции для России выглядят несерьёзно

Известный тренер Андрей Назаров порассуждал на тему того, как может повлиять на отечественный хоккей конфликтная ситуация вокруг контракта голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Прочёл очень много мнений уважаемых экспертов по теме Ивана Федотова. В чём-то я с ними согласен, а в каких-то моментах могу поспорить. Мне непонятна ситуация и позиция некоторых людей, что, дескать, всё может измениться к худшему. Наш хоккей выгнали с мировой арены и отстранили от всех соревнований, что может быть ещё хуже? Не пожалели ни женскую, ни юниорскую, ни молодёжную сборные.

Всё, что они в ИИХФ могли сделать – они уже сделали. Все денежные штрафы и прочие санкции на этом фоне не выглядят чем-то серьёзным. Так что, как сказал наш уважаемый президент КХЛ Алексей Алексеевич Морозов, будем с нетерпением ждать 1 сентября и матча за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Посмотрим, какая лампочка загорится у Ивана при заявке хоккеистов на встречу: зелёная или красная», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.