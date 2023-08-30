«Витязь» подписал однолетний контракт с чемпионом Беларуси
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«Витязь» объявил о подписании полноценного контракта с нападающим Игорем Угольниковым. Ранее форвард находился в подмосковном клубе на просмотровом соглашении.
В прошлом сезоне Угольников выступал за «Металлург» из Жлобина. 26-летний хоккеист набрал 44 (16+28) очка в 46 играх регулярного чемпионата и 11 (5+6) очков в плей-офф, а его команда выиграла чемпионат Беларуси.
Бóльшую часть своей Угольников провёл во Всероссийской хоккейной лиге. Нападающий выступал за клубы: «Ариада», «Молот-Прикамье», «Спутник», ЦСК ВВС, «Лада», «Нефтяник», «Дизель», «Зауралье». Всего за свою карьеру в ВХЛ Игорь сыграл 231 матч, в которых забросил 40 шайб и отдал 56 результативных передач, набрав в общей сложности 96 очков с показателем полезности «-35».
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