«У него очень интересный стиль игры». Гальченюк — об игре с Радуловым в «Монреале»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о совместной игре с российским нападающим Александром Радуловым в «Монреаль Канадиенс».
«Успел пересечься с Александром Радуловым в «Монреале»? У него очень интересный стиль игры – микс силового форварда, который борется за шайбу, держит её, отбирает и пашет на льду; в то же время он отдаёт великолепные передачи, отлично видит площадку, играет с эмоциями. Это очень энергичный человек. Было весело с ним играть», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
29-летний Гальченюк в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.
- 31 августа 2023
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