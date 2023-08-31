«У него очень интересный стиль игры». Гальченюк — об игре с Радуловым в «Монреале»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал о совместной игре с российским нападающим Александром Радуловым в «Монреаль Канадиенс».

«Успел пересечься с Александром Радуловым в «Монреале»? У него очень интересный стиль игры – микс силового форварда, который борется за шайбу, держит её, отбирает и пашет на льду; в то же время он отдаёт великолепные передачи, отлично видит площадку, играет с эмоциями. Это очень энергичный человек. Было весело с ним играть», — сказал Гальченюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

29-летний Гальченюк в прошлом сезоне сыграл за «Колорадо Эвеланш» 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Гальченюком читайте на «Чемпионате» завтра, 1 сентября.