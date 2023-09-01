«Уже не думаю о том, что случилось в Америке». Интервью с новой звездой СКА Гальченюком

Прошла ровно неделя с момента объявления самого громкого трансфера КХЛ в прошедшем межсезонье – 25 августа СКА представил публике Алекса Гальченюка, с которым клуб с берегов Невы заключил двухлетний контракт. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» нападающий рассказал о ходе переговоров с петербуржцами, вспомнил об игре с Кросби, Малкиным и Радуловым, а также заявил, что ещё не закрыл для себя дверь в НХЛ.

«Всё моё внимание сосредоточено на КХЛ»

— Можете назвать прошедшее лето самым насыщенным в вашей карьере?

— Оно было достаточно интересным, полным событий. Всё уже позади, об этом даже не думаю. Сфокусирован на том, чтобы двигаться вперёд и играть в хоккей.

— Думали о том, что когда-нибудь можете оказаться в КХЛ?

— Конечно. Я много времени прожил в России, в детстве наблюдал за лигой. Это очень хорошая, сильная лига. Такие мысли пробегали. Когда играл в Северной Америке, естественно, был сфокусирован на НХЛ. Но сейчас, когда приехал в Россию, всё моё внимание сосредоточено на КХЛ.

— О вашем переезде в КХЛ ходило очень много слухов. Как проходили переговоры?

— Думаю, этот вопрос лучше задать Юрию Леонидовичу [Николаеву], моему агенту. Я решал свои дела, готовился. Разговоры, в которых я участвовал, были более хоккейные, о контракте не разговаривал. Для этого есть агенты. Я доверился своему агентству.

— Как произошёл ваш первый личный контакт со СКА?

— Я был в Калифорнии. На меня вышел Роман Борисович Ротенберг, мы хорошо поговорили. После этого пошёл процесс. Были варианты из других клубов, но я оказался в Питере. Я был очень заинтересован предложением СКА, тут очень хорошая команда, которая преследует большие цели. Я очень хотел оказаться здесь.

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— Одно время вашим агентом был Игорь Ларионов. Он не звал в «Торпедо»?

— Нет, до этого не доходило.

— Как отреагировал на переход ваш отец? Не говорил, что лучше было бы перейти в минское «Динамо»?

— Отец всегда уважает и поддерживает мои решения. Он и сам играл в Питере, знал, какой тут город. Да и я здесь был в детстве. У меня остались только положительные эмоции от Петербурга.

— С кем были знакомы из СКА до перехода?

— С Артёмом Сергеевым и Андреем Педаном мы вместе играли в детстве в «Динамо», с Артёмом вместе в 15 лет уехали играть в Чикаго, там год жили. С Андреем пересекались в НХЛ, у нас давнее знакомство. Хоккейный мир вообще очень маленький. Лично со многими не знаком, но слышал о них, с кем-то пересекался в юниорских лигах. Играл против Сергея Толчинского.

— Общались ли с Сергеевым и Педаном о СКА до перехода?

— Нет. Занимался подготовкой к сезону. Всю информацию получал только от агентов.

«Горю желанием как можно раньше вступить в бой»

— Как готовитесь к началу сезона? На предсезонку СКА вы не успели.

— Да в целом всё как обычно. Когда прилетел, была акклиматизация, подписание контракта, медосмотр, тесты – всё происходило достаточно быстро. Сейчас у команды есть пара выходных, я занимаюсь вместе с ними в общей группе.

— Функционально готовы начинать сезон 2 сентября?

— Время покажет. Конечно, уже хочется играть. Хоккей такой вид спорта – неважно, сколько ты тренируешься, игра есть игра. Горю желанием как можно раньше вступить в бой.

Александр Гальченюк Фото: ХК СКА

— Вас объявили после матча СКА и «Сибири», который мало чем напоминал предсезонный. Удивились тому, какие страсти тогда кипели на льду?

— Когда это не просто предсезонная игра, а турнир с настоящим кубком, такое всегда интереснее. Это по-особенному заводит игроков. Атмосфера на матче была классная, я очень удивился в хорошем смысле. Пришло много болельщиков, все активно поддерживали команду. Это помогает ребятам сыграть в хороший хоккей. Игра получилась зрелищная, приятно было посмотреть.

— Раз уж заговорили про болельщиков, можете как-то сравнить эту атмосферу с атмосферой на матчах НХЛ?

— Было очень громко, энергично. Когда сидел на трибунах «Ледового дворца» во время матча, хотелось побыстрее выйти на лёд, чтобы сыграть перед этими болельщиками. Что скрывать, в НХЛ тоже есть много клубов, болельщики которых ярко поддерживают команду. Но в Петербурге сразу видна большая любовь к хоккею. Хорошо, что ребята выиграли, а болельщики ушли домой с положительными эмоциями.

— Как оцените игровой стиль СКА?

— Это атакующая команда, игроки хорошо взаимодействуют друг с другом. Команда действует на высоких скоростях, играет в быстрый хоккей. Видно, что играют с эмоциями. С первого дня в СКА почувствовал, что у команды большие задачи на сезон. В каждой игре – предсезонной или нет – все здесь стараются выиграть. Игроки готовы делать всё для победы.

— В Петербург вы приехали один?

— Приехал с женой, нам всё очень нравится. Скоро подъедут родители, сестра с племянником тоже обязательно будут приезжать.

— Михаил Мальцев после вашего перехода в шутку сказал, что теперь будет кому сдать квартиру в Петербурге. Успели с ним связаться?

— (Смеётся.) Да, мы переписывались. Думаю, до его отъезда в Северную Америку встретимся. Где-нибудь посидим, поболтаем. Миша – классный парень. Хороший игрок и человек. Про квартиру, конечно, была шутка, но в некоторых моментах относительно города он может помочь. Спасибо ему за это.

— Видели его пост в вашу поддержку? Насколько для вас это было важно?

— Приятно слышать такие слова. Когда мы играли вместе, у нас многое получалось. Старались искать друг друга на льду, у нас была хорошая «химия». К сожалению, мы не так много времени играли вместе, было бы неплохо поиграть ещё. Тогда бы мы точно натворили побольше (смеётся). Всегда было приятно играть с ним.

«Разговоры о статусе – для прессы и болельщиков»

— Когда в последний раз приезжали в Россию?

— 12 лет назад.

— Насколько сильно страна поменялась за это время?

— Трудно сказать. Когда был в Петербурге в последний раз, мне было лет пять-шесть. Потом я жил в Москве, но пока не успел там побывать после возвращения. Все знакомые говорят, что там поменялось очень многое. Обычно ездил к родственникам на дачу в Минск, но и там уже три-четыре года не был.

Санкт-Петербург впечатлил меня с первого же приезда. Это очень классный город. Летом здесь гуляет очень много людей, тут хорошая погода. Видно, что с этими положительными эмоциями они приходят посмотреть хороший хоккей. Петербург – очень красивый город, культурная столица с большим историческим бэкграундом. Тут много красивых зданий, хороших ресторанов. Город – топ.

— В потенциале вы можете стать одной из главных звёзд КХЛ.

— Я об этом не задумываюсь. Сфокусирован на том, чтобы показать свой лучший хоккей, помочь команде. Готовлюсь к этому. Хочу внести свой вклад и дойти до самого желанного – победы в Кубке Гагарина. Разговоры о статусе – для прессы и болельщиков. Я же хочу внести как можно больший вклад в очень хорошей команде.

— Как вам презентация СКА? Насколько сильно она отличалась от того, как это происходит в НХЛ?

— В НХЛ, по крайней мере, в тех клубах, где я играл, в такие дни обычно играют в гольф. Получается довольно долго, 18 лунок. Здесь всё было красиво – получили свитера, успели поиграть в хоккей, хорошо провели время на ужине. Спасибо «Газпрому» и СКА за организацию хорошего события.

— Вы пришли на презентацию в зелёных туфлях, что довольно необычно. Будете законодателем мод в КХЛ?

— Это были не туфли, а ботинки. Сказали надеть что-то повседневное, вот я и взял их. Они не особо яркие, тёмно-зелёные. Но спасибо, что заметили (смеётся).

Александр Гальченюк среди хоккеистов СКА Фото: ХК СКА

— Можно ли ожидать от вас ярких образов? В НХЛ такое сейчас часто практикуется.

— На этом не зацикливаюсь. Что есть, то и ношу (смеётся). Главное, чтобы было удобно. В этих ботинках мне было удобно, на них есть несколько километров пробега. Поэтому решил надеть их. Вроде подходили под костюм, достаточно тёмные (смеётся). Какой-то стиль вводить не стремлюсь.

— Североамериканцы, которые играли в КХЛ, довольно часто описывают нашу лигу как какое-то дикое место. Зак Бойчак, например, недавно говорил про деньги от КГБ и «русский газ». Что на самом деле за океаном говорят про нашу лигу?

— У каждого есть своё мнение. С кем я разговаривал, все были довольны.

«Это не НХЛ, это «Монреаль»

— Ваш путь в НХЛ начинался в «Монреале», который, как и все канадские клубы, давно не выигрывал Кубок Стэнли. Насколько сильно вы ощущали трофейный голод города?

— В Канаде хоккей – религия. Где бы ты ни шёл на улице, тебя везде узнают. Там люди реально живут хоккеем. Годы в «Монреале» были моими первыми в НХЛ, я получил огромное удовольствие от игры там. Болельщики там классные, стадион и франшиза тоже впечатляют. Конечно, есть давление от болельщиков и прессы. В Квебеке «Монреаль» — одна из самых важных частей жизни. Когда всё хорошо, тебя носят на руках, а когда хреново, то всё по-другому. Но в этом тоже есть свой шарм. Нужно не обращать на это внимание и делать свою работу. В плане организации там всё на элитном уровне.

— Такое внимание больше давит или мотивирует?

— Конечно, давление чувствуется. Куда ни пойдёшь, везде в основном разговаривают о хоккее. Если много начнёшь об этом думать, собьётся фокус. Монреаль отличается от всех других мест. Для меня это была первая команда, и я думал, что это НХЛ. Но когда приезжали ребята из других клубов, то говорили: «Это не НХЛ, это «Монреаль». То есть здесь всё совсем по-другому.

— Период в «Монреале» — пик вашей карьеры?

— Были хорошие моменты и в других клубах. Если говорить о статистике, то в «Монреале» она была лучше, чем в других местах. Был неплохой сезон и в «Аризоне», были яркие моменты в «Торонто». Многое зависит от возможностей, которые тебе дают, от доверия. Если оглядываться назад, то я рад, что прошёл через многое. Это хороший опыт для жизни как на льду, так и вне льда. Были спады и не очень хорошие моменты, но это всё делает тебя стабильнее и сильнее и эмоционально, и физически, учит чему-то новому.

— Понимаете, почему вас обменяли из «Монреаля»?

— Хоккей всё-таки тоже бизнес. Обмены происходят. В последние пару лет чувствовал, что это может произойти, часто ходили слухи. В таком городе, как Монреаль, это очень хорошо чувствуется. Но я всё равно получал колоссальное удовольствие от выхода на лёд. Монреаль – храм хоккея. Всегда старался выкладываться на полную катушку.

— Много лет уже ведутся споры, нужно ли переезжать «Аризоне», нужна ли такая команда НХЛ.

— Мне очень нравилось в Аризоне, у меня там есть дом. Единственное – там очень жарко летом, часто переваливает за 45°С. В такие моменты очень трудно. Если будет хорошая возможность найти арену в Аризоне и остаться там, то будет здорово – это одно из самых красивых и классных мест. Не вижу ничего, что могло бы помешать построить хорошую команду там. Отличное место для жизни.

— Каково было играть в «Питтсбурге» после «Аризоны»? Из клуба, который мало на что претендует, вы перешли в команду с Кросби, Малкиным и большими амбициями.

— Все команды, в которых я играл, чем-то друг от друга отличались. За несколько дней в клубе понимаешь, сколько колоссальной работы проделывают такие игроки, как Кросби, Джино, Крис Летанг. Этот костяк в «Питтсбурге» уже полтора десятка лет. Было интересно посмотреть, как они готовятся, тренируются. Они пашут и добиваются успехов. Моё время в «Питтсбурге» было недолгим, но я успел набраться у них опыта. Играть в одной команде с такими хоккеистами очень престижно.

— В «Монреале» вы успели пересечься с Александром Радуловым.

— У него очень интересный стиль игры – микс силового форварда, который борется за шайбу, держит её, отбирает и пашет на льду; в то же время он отдаёт великолепные передачи, отлично видит площадку, играет с эмоциями. Это очень энергичный человек. Было весело с ним играть.

«Не закрываю для себя дверь в НХЛ»

— Насколько непросто дался переезд в КХЛ? Фактически новая страна, новое окружение.

— Я готов ко всему. Хочу показать хороший, классный хоккей, влиться в коллектив и добиваться успехов вместе с ним. Конечно, есть некоторые новые моменты. Но в переездах всегда так, бывает чуть-чуть сложновато. Я здесь уже неделю или больше, немного потерял счёт времени. Акклиматизация прошла, я быстрее вхожу в ритм, это самое главное. А хоккей не меняется – лёд скользкий, шайба круглая, так что быстро разберусь.

— Переезд в КХЛ у вас всё-таки получился незапланированным.

— Жизнь полна сюрпризов. Нужно быть к ним готовым.

— Не закрываете для себя дверь в НХЛ? Есть ли цель туда вернуться?

— Не закрываю. Это НХЛ, название говорит само за себя. Но на сегодняшний день я игрок СКА. Весь мой фокус здесь.

Александр Гальченюк Фото: ХК СКА

— Не считаете, что за океаном немного жёстко с вами поступили? В России людям обычно дают второй шанс.

— Я уже не думаю об этом. Я сделал всё, что от меня требовалось. Хотел как можно быстрее приехать в Питер, чтобы выйти на лёд и работать тут.

— Какие цели ставите на предстоящий сезон?

— Очень хочется выиграть Кубок Гагарина. В лиге есть много хороших клубов. Дорога будет нелёгкая, но в этом весь интерес. Хочу быть лучшей версией себя – что на льду, что вне его. Нужно продолжать становиться лучше и двигаться вперёд.