Вайсфельд: непопадание «Амура» в плей-офф будет если не провалом, то большой неудачей

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высоко оценил потенциал «Амура» и заявил, что команда должна попасть в плей-офф. За 15 лет выступлений в КХЛ хабаровский клуб лишь дважды выходил в плей-офф, оба раза проигрывая в первом раунде.

«Попадание в плей-офф – минимальная планка для «Амура»? Думаю, да. Клуб сделал серьёзные финансовые вложения. Если «Амур» не выйдет в плей-офф, это будет расцениваться как неудача. В том году их непопадание было досадным недоразумением, как в случае с «Трактором». В этом такое можно будет назвать если не провалом, то большой неудачей», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»: