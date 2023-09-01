«Даже если ЦСКА вообще без вратарей будет, на них это не скажется». Разговор с Вайсфельдом

Межсезонье наконец-то завершилось – уже сегодня, 1 сентября, матчем действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА и финалиста последнего розыгрыша «Ак Барса» начнётся 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Перед стартом регулярки корреспондент «Чемпионата» пообщался с комментатором КХЛ ТВ, известным в прошлом арбитром, генеральным менеджером ряда клубов и нашим постоянным экспертом Леонидом Вайсфельдом о самых интересных командах КХЛ.

«СКА такой же фаворит, как и ЦСКА»

— ЦСКА практически не изменился за межсезонье. Команда всё ещё фаворит на Западе?

— Конечно, но есть ряд других команд, которые могут навязать борьбу.

— Скажется ли отсутствие Федотова до нового года или же армейцы могут спокойно идти в сезон с парой Шарыченков – Скотников?

— Мне кажется, даже если ЦСКА вообще без вратарей будет, это никак не скажется на команде. Для армейцев главное – плей-офф.

— «Локомотив» точечно усилился. Оправдана ли такая вера в собственные силы?

— У ярославцев хорошая команда, им особо-то и не нужно было ничего менять. Там не было явных «пожаров» в прошлом сезоне. Почему они должны что-то кардинально менять? В Кубке Гагарина «Локомотив» проиграл будущему чемпиону в равной борьбе.

— СКА в очередной раз сильно изменился. Это путь в никуда или когда-то такая тактика всё-таки должна сработать?

— Такие глобальные перемены редко приводят к сиюминутным результатам. С другой стороны, в СКА пришли очень качественные игроки. Возвращаясь к первому вопросу, это такой же фаворит, как и ЦСКА.

Сергей Толчинский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В прошлом году московское «Динамо» делало ставку на молодёжь, сейчас клуб пополнили опытные игроки. Это снова топ-клуб на Западе?

— Фраза «делаем ставку на молодёжь» в переводе на русский означает «у нас кончились деньги» (смеётся). Сейчас, видимо, деньги снова появились, клуб вновь набирает серьёзных игроков. Не знаю, может ли «Динамо» претендовать на Кубок Гагарина, но играть против них определённо будет непросто.

— По вашей риторике в СМИ кажется, что в «Торпедо» особо не верите.

— Да я и в прошлом году не верил, но это ни о чём не говорит. Мне кажется, «Торпедо» не заточено на результат. Посмотрим, как они сработают в этом сезоне. Если в этом году «Торпедо» выступит как минимум на том же уровне, что и в прошлом, значит, такая философия имеет право на жизнь.

— Сможет ли ушедший из «Торпедо» Андрей Козырев преуспеть в «Северстали»?

— За «Северсталью» будет очень интересно понаблюдать. О Козыреве как о тренере все отзываются очень комплиментарно. Но мы ещё не видели его работы в качестве главного тренера в КХЛ, только в Высшей лиге. Будет интересно посмотреть.

— Могут ли отношения минского «Динамо» и Дмитрия Квартальнова просуществовать долго?

— Произойти может всё что угодно, и дело здесь даже не в Квартальнове. В Минске собран довольно качественный состав, по сравнению с прошлым годом команда однозначно усилилась.

— Каковы перспективы «Спартака» без Хохлачёва? Могут ли красно-белые и без него забраться в плей-офф?

— Уход Хохлачёва как минимум команду не усилит. Что касается плей-офф, то «Спартак» может туда попасть. Мне очень понравилась команда во время предсезонки, но меня не покидает ощущение легковесности. Был момент, когда при Гришине «Спартак» всех выносил молодёжным составом, все вокруг восхищались. А потом эта сказка очень быстро закончилась. Посмотрим, как они сыграют в сезоне, но на предсезонке «Спартак» впечатлил.

«На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет обойти «Ак Барс»

— В Казани собирается ещё более мощный состав, чем год назад. «Ак Барс» — фаворит номер один на Востоке? Кто-нибудь сможет навязать им борьбу?

— Да, это фаворит номер один. На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет их обойти, только если не случится какого-нибудь форс-мажора. В плей-офф такая вероятность выше.

— Как оцените первое межсезонье Антона Курьянова в качестве генерального менеджера «Авангарда»? Способен ли собранный им состав бороться за Кубок?

— Невозможно оценивать работу Курьянова сейчас, ему нужно отработать хотя бы сезон. Каждый новый сотрудник должен пройти годовой цикл в клубе. Тогда он будет понимать, где находится, как действовать. Пока не вижу грубых ошибок со стороны Курьянова.

Состав зависит не только от него, он во многом стал заложником той ситуации, которая сложилась в «Авангарде». Если бы он пришёл месяца на два пораньше, всё могло сложиться по-другому. На бумаге состав «ястребов» сейчас чуть выше среднего.

— Чего ожидаете от «Автомобилиста» в новом сезоне?

— Прогнозировать ситуацию в «Автомобилисте» вообще невозможно. В последние годы в Екатеринбурге всё происходит не благодаря, а вопреки. Вроде состав сильный, а результата нет. Пока можно констатировать только тот факт, что «Автомобилист» играет значительно ниже имеющихся возможностей.

— Сильно ли история с допингом скажется на «Салавате Юлаеве»?

— Такие события оптимизма не вселяют никогда, это всегда плохо сказывается на клубе. Неизвестно, чем это закончится, какие будут результаты расследования.

— Прошлогодний провал «Трактора» — разовая акция?

— Да, именно так. Их провал в прошлом сезоне – какое-то досадное недоразумение. Ничего не предвещало таких результатов.

— Переход Николая Прохоркина в «Сибирь» — заявление об амбициях клуба?

— Если Прохоркин покажет свой лучший уровень, то это очень хорошее вложение денег. Если нет – очень большой риск. Я уже говорил, что «Сибирь» — та команда, которая вынуждена рисковать. Не рисковать могут так называемые клубы-олигархи. Но «Сибирь», если она хочет добиться результата, вынуждена идти на риск. Если Николай покажет уровень – мои поздравления Кириллу Валерьевичу [Фастовскому].

— Выход в плей-офф – минимальная планка для «Амура» в предстоящем сезоне?

— Думаю, да. Клуб сделал серьёзные финансовые вложения. Если «Амур» не выйдет в плей-офф, это будет расцениваться как неудача. В том году их непопадание было досадным недоразумением, как в случае с «Трактором». В этом такое можно будет назвать если не провалом, то большой неудачей.

— Может ли «Адмирал» повторить успех прошлого сезона?

— Мне кажется, да. Но тут нужно рассматривать вопрос не только в контексте «Адмирала». Усилился «Барыс», который с большой долей вероятности попадёт в плей-офф. Наверняка сильнее стал «Трактор». Разговор не о том, сильнее или слабее стал «Адмирал», а о том, насколько усилились их конкуренты. Тот же «Амур», например.

Перечисленные команды, которые не попали в плей-офф в прошлом сезоне, усилились. Они точно будут претендовать на попадание в восьмёрку лучших команд Востока в этом сезоне. Поэтому «Адмиралу» будет сложнее решить такую задачу. Возможно, он стал даже лучше, чем раньше, но высокая конкуренция на Востоке осложняет ситуацию.