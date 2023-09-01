«Шикарная сделка для всех». Ларионов рассказал об обмене братьев Федотовых в СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал шикарной сделкой для всех переход защитника Максима Федотова и его брата нападающего Ильи Федотова в СКА. В июле нижегородский клуб обменял хоккеистов в петербургский клуб на компенсацию в размере 110 млн рублей и права на защитника Егора Замулу и форварда Даниила Савунова.

«Мы счастливы, что договорились со СКА. Шикарная сделка для всех. СКА взял двух ребят, мы им желаем успеха. «Торпедо» получило хорошую финансовую компенсацию, которая нам необходима. Также взяли Савунова и взяли права на Замулу. Сави — местный парень, он саровский, пару часов от Нижнего. Ему нужно плавно войти в коллектив. У нас же Мини-Танк (Николай Коваленко. — Прим. «Чемпионата») уйдёт в «Колорадо», и Сави должен постепенно войти в эту роль. Интересный, умный игрок. Ему нужна правильная атмосфера, правильные партнёры», — сказал Ларионов в интервью Youtube-каналу «ЧЕРКАС АТЛАНТ».