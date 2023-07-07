«Финансово они потеряли». В «Торпедо» рассказали, почему обменяли братьев Федотовых в СКА

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев рассказал, почему клуб обменял братьев Федотовых, Максима и Илью, в СКА.

«Максим Федотов не подразумевался ни под обмен, ни под продажу. Ещё в сезоне-2020/2021 одним из первых предложений по трансферам пришло от СКА — по Федотову. Они предлагали 20 млн рублей. Цена выросла до 110 млн.

Почему мы обменяли братьев, хотя говорим, что хотим развиваться стратегически? Будь предложено не 110, а 200, 300 млн — мы бы не пошли на этот трансфер. Братья были из числа тех игроков, которые не продлевали контракты долгосрочно, на два-три года. Они достаточно часто обращались с запросом на обмен или повышение зарплат. Для нас важно, чтобы игрок видел себя частью «Торпедо». Ребята видят лучший вариант развития в другом клубе — это их право. Для нас было важно, как уже сказал, чтобы игрок видел себя частью нашего клуба. Мы говорили об этом с Ларионовым. Я думаю, это был самый очевидный выход.

Не могли повысить зарплату? У нас есть много бонусов. Так что в финансовом плане братья после перехода даже потеряли», — сказал Гафуров.