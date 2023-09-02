Создана молодёжная команда ХК «Хорс Подольск» для участия в НМХЛ

В Подольске для участия в НМХЛ создана молодёжная команда ХК «Хорс Подольск». Таким образом, после переезда «Витязя» в город возвращается хоккей.

Сообщается, что руководство нового клуба намерено выстраивать вертикаль, выделены средства на долгосрочное развитие школы, есть план на пять лет, проходят встречи по созданию вертикали и партнёрстве с клубами ВХЛ/КХЛ. Кроме того, налажено тесное сотрудничество с администрацией города и опытными специалистами высокого уровня в самом клубе. В руководство ХК «Хорс Подольск» вошли президент клуба Александр Козлов, вице-президент клуба Олег Никитин и вице-президент по развитию игроков Константин Воршев. Главный тренер команды – Игорь Велькер.

Уже известно, что в понедельник, 18 сентября, ХК «Хорс Подольск» проведёт первый домашний матч в сезоне с ХК «Брянск».

«Мы рады, что в Подольск вернулся хоккей. Будем стараться развивать хоккей в нашем любимом городе и прикладывать усилия для достижения результатов, чтобы радовать болельщиков. Руководству и тренерскому штабу предстоит проделать много кропотливой работы», – заявил вице-президент ХК «Хорс Подольск» Олег Никитин.