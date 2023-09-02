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«Он полторы тренировки провёл». Немировски оценил дебют Прохоркина за «Сибирь»

«Он полторы тренировки провёл». Немировски оценил дебют Прохоркина за «Сибирь»
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после матча регулярного чемпионата с «Авангардом» оценил дебют российского нападающего Николая Прохоркина за команду.

«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки, можно сказать, с нами провёл. Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Прохоркин провёл весь матч, но не отметился результативными действиями.

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