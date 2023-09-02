«Он полторы тренировки провёл». Немировски оценил дебют Прохоркина за «Сибирь»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после матча регулярного чемпионата с «Авангардом» оценил дебют российского нападающего Николая Прохоркина за команду.
«У Прохоркина были хорошие смены, конечно, ему тяжело, он долго не тренировался, полторы тренировки, можно сказать, с нами провёл. Думаю, он хорошо сыграл, все знают, что он многое может», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Прохоркин провёл весь матч, но не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:26
-
16:16
-
16:13
-
16:08
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:45
Партнерский контент