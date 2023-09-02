Р. Ротенберг оценил переход в СКА Алекса Гальченюка, проведшего в НХЛ 600+ матчей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил переход американского нападающего Алекса Гальченюка в клуб. В конце августа форвард подписал с санкт-петербургской командой двухлетний контракт.

«Конечно, очень важно, чтобы главный тренер лично общался с каждым игроком. У нас с Алексом состоялся серьёзный разговор, и мне очень понравилось, что он всей душой хотел быть в Санкт-Петербурге. Мы вообще берём только таких ребят, тех, кто по-настоящему хочет быть здесь, играть за СКА и готов ради этого даже пойти на какие-то компромиссы (ведь другие клубы часто готовы предложить намного больше денег). В случае с Алексом ситуация была именно такой. У него были очень серьёзные предложения от других клубов, но он принял решение, досконально изучив нашу систему игры, как настоящий профессионал.

Смотрел все наши предсезонные игры, задавал мне вопросы по системе, по тренировочному процессу, я отправлял ему клипы. Алекс увидел, что в нашей системе он сможет прогрессировать как хоккеист, и во многом она даже лучше, чем в командах НХЛ, в которых он играл. Потому что тренировочный процесс, работа тренерского штаба, упражнения, тактика у нас на самом высоком уровне. Да, нам нужно доказать делом, всех обыграть, и мы к этому стремимся. Однако с точки зрения развития ребят мы идём в правильном направлении. И то, что Алекс сейчас с нами, это подтверждает. Он решил, что такой хоккей ему нужен, и поэтому приехал в Петербург», — приводит слова Ротенберга «Радио «Зенит».

Напомним, Гальченюк 10 лет выступал в НХЛ. За это время американец успел поиграть за семь клубов: «Монреаль Канадиенс», «Аризону Койотс» (дважды), «Питтсбург Пингвинз», «Миннесоту Уайлд», «Оттаву Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш». На его счету 654 матча в НХЛ и 354 (146+208) очка.