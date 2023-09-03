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Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
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«Локомотив» в первом матче сезона пропустил пять шайб и проиграл «Торпедо»

«Локомотив» в первом матче сезона пропустил пять шайб и проиграл «Торпедо»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

На пятой минуте первого периода Николай Коваленко открыл счёт в матче. На восьмой минуте Алексей Кручинин с передачи Сергея Гончарука удвоил преимущество гостей.

На 14-й минуте второго периода Рушан Рафиков с передач Георгия Иванова и Ивана Чеховича сократил отставание в счёте.

На шестой минуте третьего периода Сергей Гончарук с передачи Николая Коваленко вновь сделал разницу в две шайбы. На 10-й минуте периода Денис Алексеев с передачи Георгия Иванова сделал счёт 3:2. Спустя минуту Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в ворота хозяев. В конце периода Алексей Кручинин с передачи Владислава Фирстова оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Коваленко – 04:23 (5x5)     0:2 Кручинин (Гончарук) – 07:18 (5x5)     1:2 Рафиков (Иванов, Чехович) – 33:45 (5x5)     1:3 Гончарук (Коваленко) – 45:33 (5x4)     2:3 Алексеев (Иванов, Рафиков) – 49:01 (5x5)     2:4 Атанасов (Воронин) – 50:10 (5x5)     2:5 Кручинин (Фирстов, Атанасов) – 58:32 (5x5)    

В следующем матче ярославцы примут на своём льду «Трактор». «Торпедо» сыграет дома со СКА. Обе встречи состоятся 6 сентября.

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