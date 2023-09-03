«Локомотив» в первом матче сезона пропустил пять шайб и проиграл «Торпедо»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

На пятой минуте первого периода Николай Коваленко открыл счёт в матче. На восьмой минуте Алексей Кручинин с передачи Сергея Гончарука удвоил преимущество гостей.

На 14-й минуте второго периода Рушан Рафиков с передач Георгия Иванова и Ивана Чеховича сократил отставание в счёте.

На шестой минуте третьего периода Сергей Гончарук с передачи Николая Коваленко вновь сделал разницу в две шайбы. На 10-й минуте периода Денис Алексеев с передачи Георгия Иванова сделал счёт 3:2. Спустя минуту Василий Атанасов забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в ворота хозяев. В конце периода Алексей Кручинин с передачи Владислава Фирстова оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче ярославцы примут на своём льду «Трактор». «Торпедо» сыграет дома со СКА. Обе встречи состоятся 6 сентября.