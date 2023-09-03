Григоренко: качество льда на «ЦСКА-Арене» ужасное, играть нельзя

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итог игры с «Адмиралом» (4:1) и рассказал о плохом качестве льда на «ЦСКА-Арене».

«Хорошо, что выиграли. Первая победа в сезоне всегда дается тяжело. Надеюсь, начнём победную серию и будем прибавлять с каждым матчем. Не сказал бы, что у нас было волнение в игре с «Ак Барсом». Мы пока только вкатываемся в сезон.

Ещё бы отметил качество льда: оно ужасное, на таком льду играть нельзя. Порой ошибки, связанные с качеством льда, со стороны выглядят так, будто у игроков присутствует нервозность.

Что касается моего гола, то шайбу всё-таки подправил я. Сначала спросил у Макса Соркина, коснулся он или нет. Он как-то неуверенно ответил, решили, что всё-таки я подправил шайбу в ворота.

«Адмирал» очень хорошо играл, мне понравилось их большинство. Они здорово двигали шайбу. У нас Саша Шарыченков здорово сыграл, спас нас. Не соглашусь с мнением, что «Адмирал» играет в закрытый хоккей. Да, это неудобный соперник, у них есть своя схема, и они здорово играют, стараются. С учётом локации клуба то, что «Адмирал» сделал в прошлом сезоне, — это подвиг. Они молодцы, респект им за это», — цитирует Григоренко «РИА Новости Спорт».

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победу над «Адмиралом» (4:1) и рассказал, какие выводы сделал армейский клуб после поражения от «Ак Барса» (2:5).