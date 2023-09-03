Сергей Фёдоров рассказал, над чем конкретно работал ЦСКА после поражения от «Ак Барса»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил победу над «Адмиралом» (4:1) и рассказал, какие выводы сделал армейский клуб после поражения от «Ак Барса» (2:5).

«Ребят с победой. Хорошая интенсивная игра. Соперник показал очень быстрый и хороший уровень хоккея. Тем не менее с прошлой игры нам многое удалось сделать и поправить основные моменты. В третьем периоде пропустили ненужный гол, но рад, что нашли пути к воротам соперника.

Рад за Павла Карнаухова, у него 350-й матч за ЦСКА, 32-я победа за ЦСКА в основное время у Александра Шарыченкова. Он сегодня показал очень приличный уровень. И, конечно, 130-я шайба Михаила Григоренко за ЦСКА.

Предупреждали ребят, что у соперника быстрая и шустрая команда, которая быстро переходит от атаки в оборону. Но нашим ребятам не привыкать играть в такой хоккей, где шайба быстро переходит из одной зоны в другую в течение максимум одной-двух передач. Поэтому мы настраивали команду на быстрый хоккей со стороны соперника, и ребятам удалось сделать то, о чём мы их просили.

Над чем работали после первого матча? Точно над психологией команды, потому что наша команда необычно смотрелась все 60 минут, было много брака в технических аспектах, было много нервозности в принятии решений с шайбой. Наверное, волновались или были просто рады начать чемпионат против такого сильного соперника, как «Ак Барс». Поэтому удалось технически настроить и успокоить ребят, и наши действия во всех трёх зонах», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.