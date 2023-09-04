Капитан «Салавата» Панин: откуда у меня силы и эмоции? От своей молодой жены

37-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин ответил на вопрос, откуда черпает силы и эмоции для продолжения игры в хоккей.

«Откуда в таком солидном для хоккея возрасте черпаю силы и эмоции? От своей молодой жены (смеётся). Это такой, больше шуточный ответ. Я же начинал наше интервью с того, что с возрастом начинаешь больше ценить то время, которое проводишь на арене, больше ценить общение, которое здесь есть. Есть же такая фраза: «Перед смертью не надышишься». Не совсем правильное сравнение, конечно — но то удовольствие, которое я с возрастом получаю от участия в разных мероприятиях, не связанных с хоккеем, всё это, конечно, сильно меня питает. На мой взгляд, то, чем ты питаешь свою голову, влияет на твою жизнь! Думаю, это основное.

Какие командные и личные задачи поставил перед собой на этот сезон? Командные задачи у нас всегда самые высокие. Последний раз я выигрывал Кубок Гагарина в 2010 году, тринадцать лет уже прошло. Каждый год нужно стремиться к тому, чтобы выиграть его. Это конечно, очень сложная задача, но считаю, что она выполнимая. Что касается личных целей, то мне хочется приносить пользу команде, быть примером для молодых игроков, которые играют в «Салавате Юлаеве», чтобы они развивались, потому что они – будущее клуба», — цитирует Панина официальный сайт КХЛ.

Ранее защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин рассказал о переходе в стан уфимского клуба.