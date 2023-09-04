Новичок «Салавата» Зоркин поделился впечатлениями от перехода в уфимский клуб

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин рассказал о переходе в стан уфимского клуба.

«Прекрасные эмоции от перехода, коллектив отлично принял. Очень доволен, что попал в такую организацию. Сразу отправился к команде на выезд – с одной стороны непривычно, потому что обычно приезжал в домашний город. А сейчас на выезд со всеми вещами – интересный опыт.

Прекрасные впечатления, тренерский штаб отличный, всё на высшем уровне. С Даней Башкировым ещё в Ханты-Мансийске играли в детстве, Сашу Самонова знаю по СКА. В Уфу приезжал с командами на выезд, хороший город, плохого ничего не слышал.

Какие цели на сезон? Хочу улучшить свои результаты, каждый игрок хочет превзойти свои показатели предыдущего сезона. Но для меня сейчас командные цели превыше всего», – передает слова Зоркина ГорОбзор.Ру.

В минувшем сезоне 23-летний Зоркин провел 47 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 17 (10+7) очков при показателе полезности «-3».