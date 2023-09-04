Алистров: Гальченюк прав, что вступился за Хайруллина. Он всё делает ради команды

Нападающий СКА Владимир Алистров высказался после матча с «Ладой» (3:0).

«Лада» — хорошая команда с быстрыми игроками, которые постоянно бросают. Наш вратарь провёл шикарную игру. Мы сыграли отлично во втором периоде, забросили свои шайбы и благодаря надёжной игре вратаря в третьем периоде выиграли.

Что обсуждали в первом перерыве? Поговорили с тренером, поняли, что нужно что-то менять. Хорошо начали второй период, стали больше бросать и лезть на ворота. Связка с Лайпсиком? Это классный игрок, мне нравится с ним играть. Ему ничего не надо объяснять, он всё и так знает. Это мастер. Не скажу, что я лучший игрок матча, сегодня вся команда лучшая. Мой гол? Хотел проскочить между двумя игроками, это получилось. Бросил и забил.

Гальченюк в эпизоде с Сёминым всё сделал правильно. Сыграли грубо против нашего игрока (Марата Хайруллина. — Прим. «Чемпионата»), он поехал заступаться за него. Всё делает ради команды. Плохой лёд в Тольятти? Для меня особой разницы не было», — сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.