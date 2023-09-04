СКА всухую обыграл «Ладу», Владимир Алистров набрал 1+2

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Брендан Лайпсик с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Иван Зинченко после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество санкт-петербургской команды, забросив шайбу в меньшинстве. На 27-й минуте Владимир Алистров забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Брендан Лайпсик и Александр Никишин.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 6 сентября.
- 4 сентября 2023
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:48
-
17:17
-
17:08
-
16:54
-
16:47
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
14:07
-
13:46
-
13:35
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
12:05
-
11:50
-
11:31
-
11:15
-
11:05