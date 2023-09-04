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СКА всухую обыграл «Ладу», Владимир Алистров набрал 1+2

СКА всухую обыграл «Ладу», Владимир Алистров набрал 1+2
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Алистров) – 22:34 (5x5)     0:2 Зинченко (Алистров) – 24:47 (4x5)     0:3 Алистров (Лайпсик, Никишин) – 26:58 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Брендан Лайпсик с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Иван Зинченко после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество санкт-петербургской команды, забросив шайбу в меньшинстве. На 27-й минуте Владимир Алистров забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Брендан Лайпсик и Александр Никишин.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 6 сентября.

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