СКА всухую обыграл «Ладу», Владимир Алистров набрал 1+2

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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Брендан Лайпсик с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Иван Зинченко после паса Владимира Алистрова удвоил преимущество санкт-петербургской команды, забросив шайбу в меньшинстве. На 27-й минуте Владимир Алистров забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Брендан Лайпсик и Александр Никишин.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 6 сентября.